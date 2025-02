Con un uomo in più, ci si aspettava un Brugge dominante e in cerca del raddoppio per chiudere i conti. E invece la squadra di Hayen ha continuato a faticare nel trovare la porta, anche a causa di un Prévot in serata di grazia. Nilsson ha avuto due occasioni nitide, fermate entrambe dall’ex Brugge Ricca. Anche Vanaken, celebrato prima del match per il suo trionfo alla Scarpa d’Oro, ha sfiorato il gol, ma senza successo. Nel finale, Ominami ha fatto impensierire i tifosi nerazzurri presenti allo stadio Jan Breydel: il giapponese, nonostante l’inferiorità numerica, ha provato un timido assalto senza però trovare lo spiraglio giusto.