Dure le accuse da parte del difensore rivolte all'allenatore spagnolo, dopo che alcuni tifosi gli chiedevano il perchè delle poche partite disputate. Successivamente, attraverso i suoi canali social, Il giovane ha chiarito la situazione

Vincenzo Di Chio 9 aprile - 20:58

Il giovane talento del Real Madrid, Raul Asencio, sta vivendo un momento tutt'altro che roseo nella sua stagione. Segnato da uno scarso minutaggio e da alcune esclusioni che hanno acceso interrogativi tra tifosi e adetti ai lavori.

Nonostante le aspettative sul difesore siano alte, le recenti scelte tecniche lo hanno visto protagonisti di alcuni battibecchi con l'allenatore dei Blancos, alimentando curiosità e discussioni sul suo ruolo all'interno dell'organico.

Il caso a Valdebebas — L'episodio che ha dato origine alla vicenda si è verificato all'esterno del centro sportivo del Real Madrid, in un momento apparantemente tranquillo. Il giocatore, come spesso accade al termine degli allenamenti, si è fermato con alcuni tifosi per scattare foto e firmare autografi. Un clima sereno che però è cambiato nel momento in cui gli è stata posta una domanda sulla sua assenza nelle ultime gare tra Liga e Champions League.

Colto sul momento, il difensore ha risposto in modo spontaneo e senza filtri, lasciandosi andare ad una frase che non è passata inosservata ai più esperti: "Dovete chiederlo ad Arbeloa, non a me". Una dichiarazione breve ma significativa, che nel giro di pochissimo tempo ha fatto il giro dei media, aprendo un dibattito acceso tra tifosi e osservatori sul rapporto con il tecnico spagnolo.

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Il chiarimento di Raul Asencio — Dopo la rapida diffusione delle dichiarazioni, il difensore ha ritenuto necessario intervenire per fare chiarezza sulla situazione. Le sue parole avevano generato diverse reazioni, alimentando dubbi su un possibile malcontento nei confronti delle scelte del mister.

Attraverso i suoi canali social, lo spagnlo ha voluto ribadire la massima fiducia nello staff e l'armonia al'interno dello spogliatoio. Un intervento volto a ristabilire equilibrio e massimo rispetto nelle scelte del tecnico e a chiarire ogni possibile dubbio nato dopo l'episodio:

"Non capisco perchè si dia così tanta importanza a questa cosa. Il mister è quello che comanda, è lui a decidere chi gioca e chi no. Ho il massimo rispetto per lui e per tutti i miei compagni di squadra. Un abbraccio a tutti e Forza Real Madrid."