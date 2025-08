Barcellona, vandalizzato il murale dedicato a Lamine Yamal

Dopo le discussioni sulla festa di compleanno della stella blaugrana, l'artista Shredder ha deciso di passare ai fatti. Ecco in che modo ha espresso la sua posizione

Non si fermano le polemiche sul compleanno di Lamine Yamal. Questa volta a far discutere è la vandalizzazione del murale dedicato al giovane spagnolo a Barcellona. L’opera d’arte, che raffigurava il calciatore con la tuta di Superman, ha subito una modifica inaspettata.

Il murale per Yamal e la modifica di Shredder

Nelle scorse settimane le foto del compleanno di Yamal hanno fatto discutere, in Spagna ma non solo. Alla festa per il diciottesimo compleanno del baby prodigio blaugrana erano presenti diverse persone affette da acondroplasia. L’acondroplasia è una malattia genetica, che impedisce la crescita delle ossa delle persone che ne sono affette, causando ciò che volgarmente viene chiamato nanismo.