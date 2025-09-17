Benfica, Bruno Lage è stato esonerato: a un passo il ritorno di Mourinho

La sconfitta di ieri sera contro il Qarabag è costato il posto all'ormai ex tecnico delle Aquile. Panchina che con molta probabilità, verrà affidata a José Mourinho, reduce dall'esonero dal Fenerbahce.

Mattia Celio Redattore 17 settembre - 10:05

La prima giornata di Champions League ha già regalato una clamorosa sorpresa. E ha fatto saltare la prima panchina. A farne le spese è stato il Benfica. L'incredibile ko interno contro il modesto Qarabag per 2-3 è costato il posto al tecnico Bruno Lage. Tornato al da Luz nel settembre dello scorso anno dopo l'esperienza al Botafogo, il classe '76 lascia così la panchina dopo solo 9 partite, in cui ha collezionato 7 vittorie, 2 pareggio e solo una sconfitta. Una sola ma fatale.

Benfica, il ko costa il posto a Bruno Lage: per la panchina Mourinho la prima scelta — Bruno Lage non è riuscito a sopravvivere alla clamorosa sconfitta interna contro il Qarabag. Nella sfida di ieri sera le Aquile hanno sprecato un doppio vantaggio venendo prima rimontati e poi superati all'86 dalla rete di Kaščuk. Una sconfitta che Manuel Rui Costa non ha proprio digerito tanto da prendere la decisione di sollevare il tecnico dall'incarico.

"Volevo annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage per le sue dimissioni dalla carica di allenatore del Benfica - ha dichiarato ieri sera Rui Costa - Per quanto riguarda il prossimo allenatore, contiamo di averlo in panchina entro sabato a Vila das Aves". Prossimo allenatore che, con molta probabilità, risponde al nome di José Mourinho. Come infatti riporta il quotidiano A Bola, lo Special One sarebbe vicinissimo a tornare sulla panchina delle Aquile (già allenate nel 2000). Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità.

Dall'altro canto, Lage paga l'unica sconfitta stagionale. Su 9 partite, infatti, l'ormai ex allenatore ha collezionato tra campionato e coppe 7 vittorie, 2 pareggi e, appunto, un ko. Per il classe '78, inoltre, si trattava della seconda esperienza sulla panchina dei lusitani (la terza contando le giovanili) dopo quella dal gennaio 2019 al giugno 2020, chiusa con le dimissioni dopo 5 partite senza vittorie. Tuttavia, aveva guidato il Benfica alla vittoria del campionato e della Supercoppa portoghese.