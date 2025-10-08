I Ghepardi sono a due partite dalla loro prima coppa del Mondo

Federico Iezzi Collaboratore 8 ottobre - 16:24

Per tante piccole nazionali arrivare al Mondiale è un obiettivo di grande importanza, il sogno di una vita. Il Benin, uno dei paesi più poveri al mondo, sta per scrivere la storia. Alla squadra africana mancano appena due partite per raggiungere la qualificazione al primo Mondiale della loro storia, quello del 2026. E il risultato si deve, anche, ad un cartellino giallo.

Il girone dei Ghepardi — I Ghepardi, questo il soprannome della squadra, si ritrova in testa al girone C di qualificazione della Concacaf per il Mondiale 2026. La compagine, guidata dal tecnico tedesco Gernot Rohr, è prima a 14 punti, al pari del Sudafrica. Ma, rispetto ai Bafana Bafana, il Benin è in vantaggio per differenza reti. Se conservato, nelle prossime due partite che chiuderanno le qualificazioni, questo vantaggio garantirà ai Ghepardi il pass per il torneo del 2026.

Tutto per un cartellino giallo — Il game-changer, che ha permesso al Benin di arrivare al primo posto, è stata una sanzione data a un calciatore del Sudafrica, Teboho Mokoena. Mokoena è stata squalificato per somma di ammonizioni e nonostante questo è stato schierato nel match contro il Lesotho, poi vinto dalla sua squadra per 2-o. Una svista incredibile che è costata carissimo: la FIFA, infatti, ha deciso di cancellare il verdetto del campo: il Sudafrica, quindi, è stato sconfitto a tavolino per 3-o. Un brutto colpo per le speranze del Sudafrica di arrivare alla prossima competizione mondiale.

Fra 10 e 14 ottobre si giocheranno gli ultimi due turni di qualificazione. Tutto dipende dal Ruanda, che deve affrontare il Ruanda e la Nigeria. Se i risultati del campo non cambieranno la classifica, la qualificazione è assicurata. Lo ha detto, suonando la carica, anche Hountondji, attaccante e stella della squadra, che gioca nel St Pauli in prestito dal Burnle sul sito della FIFA: "Ci restano due partite e, se le vinciamo entrambe, abbiamo buone possibilità di qualificarci direttamente".