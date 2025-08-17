Le parole del calciatore portoghese, che quest'anno vestirà per la sesta stagione di fila la magia del Manchester United.

Lorenzo Maria Napolitano 17 agosto - 16:34

Capitano del Manchester United, Bruno Fernandes alla vigilia della prima giornata di Premier League ha parlato anche del suo rifiuto all'offerta dell'Al-Hilal, arrivata quest'estate. Al centrocampista portoghese era stato offerto un contratto triennale dal valore di 700.000 sterline a settimana, con un'offerta di 100 milioni preparata per i Red Devils. L'ex Udinese, però, ha espresso il desiderio di rimanere a Manchester.

Le parole di Bruno Fernandes — A Sky Sports Bruno Fernandes ha detto: "Non ho ancora realizzato i miei sogni qui. Penso di poter ancora dare qualcosa al club. Resterò fin quando il club non mi dirà che è ora di andare. So che è stato difficile decidere perché alla società è stato offerto tanto denaro, così tanto che non si vedeva probabilmente da quando è andato via Cristiano (Ronaldo)".

"Io sono il capitano del club - ha aggiunto il portoghese - e sono importante per loro, anche se a volte le cose sono andate male. Sarebbe bello se andassero meglio. Nella mia mente ho sempre detto che questo è il posto in cui voglio essere. Il sogno di venire a giocare la Premier League, il miglior campionato del mondo. Voglio realizzare qui i miei sogni e vincere di più con il Manchester".

Bruno Fernandes quest'anno vestirà la maglia del Manchester United per la sesta stagione di fila. Il calciatore portoghese è la vera bandiera di questa squadra. Quest'anno i Red Devils proveranno a fare meglio dell'anno scorso, soprattutto in Premier League, dato che sono reduci da una quindicesima posizione ed una finale di Europa League persa contro il Tottenham.

