Sono settimane caldissime e non solo in campo per il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Mentre nel weekend è arrivato il primo successo in campionato dopo la sconfitta all'esordio contro il Rennes. Sul fronte mercato tiene botta il caso Rabiot. Il centrocampista, finito fuori rosa per una rissa col compagno di squadra Rowe con conseguente frecciatine social e stampa tra la mamma (agente dell'ex Juventus) e del ds Medhi Benatia, potrebbe ritornare nelle rotazioni del tecnico italiano da protagonista assoluto.
LIGUE 1
Caso Rabiot, il francese era pronto al rinnovo col Marsiglia e De Zerbi pressa
Il caso Rabiot continua, dal possibile rinnovo, al litigo, fino alla speranza di De Zerbi—
A riportare il clamoroso retroscena è L'Equipe, il giornale francese, ha raccontato come l'ex Juventus aveva trovato nelle scorse settimane l'accordo per rinnovare con l'OM fino al 2027. Contratto saltato dopo il litigio col compagno di squadra, con conseguente scelta della società che lo ha messo sul mercato e fuori rosa. Un accordo che però nonostante il congelo totale con i piani alti del club, fa sperare ancora Roberto De Zerbi, che in conferenza stampa ha aperto ad un ritorno del centrocampista.
Come dichiarato dal tecnico italiano, sia lo staff tecnico che la rosa rivorrebbero far rientrare nelle gerarchie Rabiot, allontanando la possibilità di un addio, almen per questa stagione. Parole che hanno sorpreso tutti, specialmente la società che sembra invece essere dell'idea opposta. Un clima dunque tutt'altro che semplice in casa OM, ma De Zerbi sembra essere stato chiarissimo.
