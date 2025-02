Chelsea, il ds Goldstein conferma Maresca: “Sta facendo un ottimo lavoro”

In una situazione molto critica per il club londinese, reduce da una serie di risultati negativi che lo allontanano sempre di più dal vertice, torna a farsi sentire la voce della proprietà, la quale ha investito tanto per rinforzare la rosa.

Uno dei bersagli preferiti dei tifosi dei blues e della stampa britannica è Enzo Maresca, ex centrocampista della Juventus al primo anno alla guida di una grande squadra. Il tecnico italiano è arrivato a Londra con lo scopo di far competere il Chelseaad alti livelli ma per il momento i risultati non sono stati molto soddisfacenti. La sconfitta contro il Brighton ha rappresentato il punto più basso della stagione. A parlare del futuro dell'ex tecnico di Parma e Leicester è stato Jonathan Goldstein, una delle figure chiave della società.