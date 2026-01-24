La retribuzione del presidente della CONCACAF è considerata tra le più alte al mondo per un dirigente di calcio non appartenente a un club

Mattia Celio Redattore 24 gennaio - 16:32

"Chiunque mi deva meno di 2 milioni di dollari, è un morto di fame!", diceva il famoso personaggio animato Paperon de' Paperoni. Ebbene, dato il suo stile di vita possiamo dire che il famoso ricco papero ideato dalla penna di Carl Barks sarebbe stato un ottimo amico di Victor Montagliani. Il presidente della CONCACAF, infatti, ha recentemente rivelato quanto percepisce di stipendio.

CONCACAF, ecco quanto percepisce Victor Montagliani. Il dettaglio — 5 ore di lavoro a settimana per mettere in tasca 3 milioni di dollari. Proprio così. Questo è lo stipendio che Victor Montagliani, presidente della CONCAFAF, percepisce all'anno. Lo ha rivelato l'ultima dichiarazione fiscale rilasciata all'Internal Revenue Service. Non si può dunque dire che il caro Montagliani non sia un "morto di fame" come avrebbe detto il caro Paperon de' Paperoni.

Documenti pubblici disponibili, riportati per la prima volta da ProPublica, mostrano che il canadese ha ricevuto 2,1 milioni di dollari di compenso base e ulteriori 893.750 dollari in compensi non specificati di bonus e incentivi per l'anno fiscale 2024. Furono versati ulteriori 15.780 dollari come compenso differito o pensionamento. Come attesta il documento, Montagliani è il funzionario della CONCACAF più ben pagato.

Phillipe Mogglio, il segretario generale, ricevette un compenso di base di 1.569.600 dollari con bonus e altri pagamenti che portarono il suo reddito annuo dalla CONCACAF a oltre 2,4 milioni di dollari. CONCACAF, la confederazione ospitante del prossimo Mondiale in programma a giugno, ha riferito che Mogglio lavora in media 40 ore a settimana.

Naturalmente sullo stipendio di Montagliani sono sorti alcuni dubbi. Il primo a rimanere scettico è Richard Schmalbeck, professore di diritto alla Duke University specializzato in tassazione e organizzazioni non profit, che ha ipotizzato: "Se davvero sono cinque ore, allora è pagato estremamente bene, ma dubito che sia così. Sono stato in consigli perché insegno diritto nel settore non profit e non credo che lo studio contabile dell'organizzazione mi abbia mai chiesto quante ore ho passato al lavoro".

Montagliani è stato eletto presidente della CONCACAF nel 2016 dopo anni di corruzione che hanno gravemente danneggiato la reputazione dell'organismo di 41 membri che include Stati Uniti, Messico e Canada. Montagliani è stato presidente di Canada Soccer dal 2012 al 2017, dove ha svolto un ruolo volontario. Il suo mandato come presidente ha portato stabilità all'organizzazione e ha guidato la candidatura iniziale per il Mondiale 2026, ormai alle porte.