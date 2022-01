Derby del Rodano, Lione vince e sogna, Saint-Etienne ultimo rischia la Ligue 2

Sempre più in corsa per l'Europa l'OL e sempre più ultimo il Saint-Etienne che rischia la Ligue 2. Gara senza appello, finita 1-0 solo grazie alle parate di Bernardoni e qualcuno si chiede sui social se si fosse trattato davvero di un derby...

Il derby del Rodano sa quasi di sentenza come avevano previsto i tifosi dell'OL . Il Lione crede nell'Europa mentre il Saint-Etienne resta fanalino di coda nella Ligue 1. Basta un gol su rigore di Dembélé, solito cecchino quando vede verde, agli uomini di Bosz. Si apre così la giornata 22 in Francia e ora il Lione è decimo a sei punti (addirittura) dal Marsiglia terzo.

Bernardoni nulla ha potuto sul rigore ma, poi, è provvidenziale su Aouar sul finire del primo tempo per evitare che i verdi vadano sotto di due. Il primo tempo si chiude con un infortunio per Dubois costretto ad alzare bandiera bianca.

La ripresa, anche, si apre con un super intervento del portiere del Saint-Etienne. Stavolta il centrocampista del Lione viene lanciato da Paquetá ma trova ancora l'opposizione di Bernardoni. Superiorità territoriale dei padroni di casa che, però, non chiudono la partita: neanche Kadewere (protagonista del derby qualche tempo fa) riesce a superare il portiere avversario. E nemmeno Paquetá a dieci dalla fine: bravo il brasiliano negli assist ma molto meno freddo sotto porta. Il Lione, di rigore, vince alla fine il derby del Rodano e sente profumo d'Europa. Per il Saint-Etienne, ora, la Ligue 2 non è solo uno spettro.