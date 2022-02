Domina Pretoria, ma a Soweto è già countdown derby: i Pirati stanno meglio…

Il secondo e ultimo derby di Soweto della stagione 2021/22 della Premiership sudafricana si svolgerà sabato 5 marzo all'Orlando Stadium. Il calcio d'inizio è previsto per le 15.30.

I Mamelodi Sundowns sono largamente in testa, ma l'orgoglio di Soweto non ha prezzo. Orlando Pirates 31 punti e un buon rendimento recente, Kaizer Chiefs 29 punti e 3 partite in meno, ma di recente prestazioni più altalenanti. Si va così verso la resa dei conti di inizio marzo. Finora ci sono stati 51 derby di Soweto dall'inizio dell'era della Premiership Super League sudafricana avviata nella stagione 1996/97.