Dopo una stagione da dimenticare, il Real mette nel mirino il Mondiale per Club

Dopo una stagione non esaltante il Real Madrid si presenta comunque da favorita al Mondiale per Club.

Lorenzo Maria Napolitano 15 giugno - 22:53

Il Real Madrid è più di un club di calcio: è un'istituzione mondiale, una società iconica nel panorama calcistico. Con un palmares invidiabile, una sfilza di campioni di assoluto livello ad aver indossato la camiseta Blanca ed uno strapotere economico quasi impareggiabile, ad ogni manifestazione sportiva il club madridista si presenta sempre con l'obiettivo di vincere. Dopo essere stati i protagonisti dello scorso mercato con l'acquisto, tra gli altri, di Kylian Mbappé, il Real Madrid ha presentato la sua candidatura come attore principale nei prossimi anni di calcio.

Il francese, infatti, si è unito ad un roster di assoluto livello. Insieme a Jude Bellingham e Vinicius Jr, ma anche Federico Valverde, Rodrygo e tante altre stelle dal talento luminoso, il Real vanta una squadra impareggiabile, almeno sulla carta.

Una stagione da dimenticare — Con questi presupposti, addetti ai lavori, tifosi ma anche gli stessi calciatori si aspettavano di conquistare quantomeno un trofeo quest'anno. In Spagna, però, i Galacticos hanno trovato un avversario che gli ha saputo dare filo da torcere, il Barcellona di Hansi Flick. Ne Laliga, così come nella Copa del Rey, sono arrivate cocenti sconfitte da parte del club madridista per mano dei catalani. In realtà, anche nella Supercoppa di Spagna Yamal e compagni hanno sconfitto il Real Madrid. In Champions League, infine, dopo una fase a girone tutt'altro che esaltante è arrivata una brutta sconfitta contro l'Arsenal, che ha di fatto spento la stagione della formazione di Ancelotti troppo presto.

I successi intercontinentali del Real Madrid — Non solo in Europa, anche nelle competizioni intercontinentali il Real Madrid ha inanellato trofei e vittorie. Per quanto riguarda la Coppa Intercontinentale, che vedeva sfidarsi soltanto la vincitrice della Champions League e quella della Copa Libertadores, i Blancos vantano in bacheca tre vittorie, record condiviso con Milan, Peñarol, Nacional e Boca Juniors. Anche quando c'è stata la riforma che ha promosso la Coppa del Mondo per Club, il Real Madrid non s'è fatto trovare impreparato: tra il 2014 ed il 2022 ha alzato il trofeo in cinque occasioni, l'ultima nel 2022 contro l'Al-Hilal. Con cinque successi in bacheca, il Real Madrid è la squadra che vanta più manifestazioni vinte, il che li rende senz'altro i grandi favoriti anche per questo Mondiale negli Stati Uniti.

Le novità in casa Real — Rispetto alla stagione (regolare) appena conclusa, ci sono diverse novità per il Real Madrid. Su tutte l'insediamento in panchina di Xabi Alonso, ma anche nella rosa si intravedono nuovi volti. Tra i difensori, infatti, spiccano i nomi di Trent Alexander-Arnold e lo spagnolo Huijsen, presentato nei giorni scorsi.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez, Mestre.

Difensori: Carvajal, Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy, Huijsen, Youssef, Jacobo, Asencio, Fortea, Diego Aguado.

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Guler, Ceballos, Chema, Mario Martin.

Attaccanti: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo, Victor Muñoz.

Alla conquista del mondo — Nel proprio girone, il Real Madrid affronterà l'Al-Hilal, il Pachuca ed il Salisburgo. Non ci dovrebbero essere problemi a strappare la qualificazione agli ottavi al primo posto, nonostante le forti ambizioni della squadra araba, con sete di vendetta per la finale persa 5-3 nel 2022. Le squadre rivali sono partite alla grande: il Bayern Monaco ha surclassato di gol l'Auckland City, mentre il Paris Saint-Germain ha superato brillantemente l'esame atletico. Insomma, le migliori squadre d'Europa stanno affilando le armi per portare a casa la prima edizione del Mondiale per Club, riuscirà il Real Madrid ad imporsi?