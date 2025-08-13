L'intelligenza artificiale analizza e predice il risultato di Flamengo-Internacional

Federico Iezzi Collaboratore 13 agosto - 12:43

La Coppa Libertadores è ormai giunta alla fase degli ottavi di finale. Questa notte si affrontano, in un derby tutto brasiliano, il Flamengo e l'Internacional. Sono due squadre in posizione e forma molto diversa in campionato: la squadra di Filipe Luis è infatti prima e lotta per la vittoria del campionato, mentre gli uomini di Roger Machado sono undicesimi. Le coppe, però, sono un torneo diverso e tutto può succedere. Abbiamo chiesto ChatGpt quale potrebb essere il risultato di questa partita. Ecco le sue risposte.

L'analisi tattica di ChatGpt — Per prima cosa la IA ha evidenziato come, negli ultimi tre incontri, si siano verificati due pareggi e una vittoria a favore del Flamengo. Si tratta, quindi, di una sfida equilibrata. Inoltre, sono compagini prolifiche, che tendono a segnare almeno un gol a partita. Secondo la IA è l'Internacional ad essere più preciso sotto porta. ChatGPT, poi, ritiene che i numerosi infortuni e le assenze potrebbero pesare sul risultato finale. Il club rubro-negro, infatti, dovrà fare a meno di due giocatori importanti: Giorgian de Arrascaeta, che è squalificato, e Pulgar che ha subito un infortunio. Decisamente piena, invece, l'infermeria della squadra ospite: sono ben sette gli infortunati e fra loro ci sono nomi di valore come Romero, Mercado e Fernando.

Per ChatGpt, quindi, i padroni di casa dovranno sfruttare Samuel Lino e la sua velocità sulla fascia per servire il loro centravanti Pedro che dovrà essere concreto e preciso sottoporta. Per quanto riguarda l'internacional, invece, dovrà puntare sulla sua solidità in difesa e sull'esperienza del suo centrocampo nel creare gioco e tenere il possesso del pallone. Altro fattore chiave, come giustamente rilevato dalla IA, è il campo, il glorioso Maracanã, fortino dei tifosi del Flamengo in grado di spingere i loro beniamini alla vittoria.

Flamengo-Internacional, il pronostico di ChatGPT — Un match equilibrato, ma con i padroni di casa leggermente favoriti anche grazie al fattore stadio e relativo pubblico. Una partita con almeno un gol per parte e che sarà decisa solo nel secondo tempo. Questo è il pronostico fatto da ChatGPT. Che ha anche fornito un risultato esatto a favore del Flamengo: 2–1. A questo punto le abbiamo chiesto anche chi saranno i marcatori e lei non si è fatta pregare. Nella squadra di Luis i maggiori indiziati ad andare in gol sono Pedro e Lino, mentre fra i ragazzi di Machado Patrick e Mathias.