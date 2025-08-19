Gli anni al Porto di Mourinho: dagli inizi alla Champions League del 2004

La storia di Mourinho al Porto parte dal gennaio di 23 anni fa, quando il club lo scelse come sostituto dell'esonerato Octavio Machado . Insieme al classe 1963, in panchina, ricopriva il ruolo di allenatore in seconda André Villas Boas , che ha lavorato con lui per diversi anni ed oggi è il presidente del club portoghese. Dopo i primi mesi alla guida dei Dragões , Mourinho ha conquistato il terzo posto nella Primeira Liga centrando la qualificazione alla Coppa UEFA , vecchio nome dell'attuale Europa League . Nell'annata 2002/2003 , Mou ha portato a casa i primi tre titoli della sua carriera da allenatore: campionato; Coppa di Portogallo , vinta contro l' União Leiria ; Coppa UEFA, battendo il Celtic 3-2 dopo i supplementari.

La stagione 2003/2004 del Porto di Mourinho ha avuto inizio con due finali: Supercoppa del Portogallo, conquistata grazie alla vittoria contro l'União; Supercoppa UEFA, persa 1-0 contro il Milan Campion d'Europa. Anche in quell'annata, lo Special One ha vinto il campionato portoghese, il 20esimo nella storia del Porto, e ha riportato al Do Dragão la Champions League che mancava dalla stagione 1986/1987: il club portoghese, in finale, ha vinto 3-0 contro il Monaco. Quel giorno, durante la premiazione, Mourinho ha abbandonato il palco della celebrazione che si trovava in mezzo al campo. Tempo dopo, il classe 1963 ha raccontato che alcuni tifosi del Porto, una settimana prima della finale, lo hanno minacciato di morte a causa dei rumors sul possibile passaggio al Chelsea. Mourinho ha chiuso la sua esperienza ai Dragões dopo 127 panchine e 6 trofei vinti per poi andare ad allenare proprio il club inglese citato poco sopra.