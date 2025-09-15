La flotta dei calciatori italiani all'estero si sta ampliando sempre di più, con i riflettori puntati sui maggiori campionati in giro per l'Europa e per il mondo. Tra gol sbagliati, show in campo con il guardalinee, magic moment con vittorie da record e standing ovation, i neo arrivati lontano dall'Italia si godono le loro nuove esperienze, certi che sia solo l'inizio di una stagione ricca di soddisfazioni. Dalla prestazione super di Gigio Donnarumma con il suo Manchester City che in settimana affronterà il Napoli per l'esordio stagionale in Champions League, passando per Tonali che sta conquistando sempre più l'affetto dei tifosi del Newcastle e ancora il momento di Chiesa al Liverpool e il siparietto in campo di Calafiori con il guardalinee: insomma, c'è sicuramente da sorridere, con un velo di malinconia per non ammirarli più in serie A.