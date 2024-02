Indonesia, Nainggolan accolto in Indonesia… da Roma fan Club!

Il ninja è sbarcato in Indonesia per ingrossare le fila del Bhayangkara e per vivere gli ultimi scampoli di carriera in tutta serenità. Radja arriva così in BRI Liga 1, massima serie indonesiana. Qualche ora fa il Bhayanhkara ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video particolare, con protagonista proprio il ninja. L’ex capitolino è stato accolto da una schiera di tifosi sfegatati, appartenenti al fan club locale della As Roma!