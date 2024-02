Juve, ricordi Elia? Oggi posa per Stitching stories

Eljero Elia, classe ‘87 congeniale per il volubile 4-4-2 di Antonio Conte. L’amore dura un anno, se di amore possiam parlare, e dopo a malapena 5 apparizioni le strade dell’olandese e della Juventus si separano. Il ritorno in Bundes, al Werder Brema, poi in Inghilterra con il Southampton e ancora Feyenoord, Istanbul, Utrecht e ADO Den Haag, dove tutto era iniziato. Dopo aver lasciato il calcio ne 2022, Elia ha continuato a coltivare le sue passioni e tra queste, c’è di sicuro l’ambito della moda. L’olandese è stato scelto come modello per un set fotografico con Stitching stories. Questo brand ha messo insieme, grazie ad un collage particolare, ritagli di sue divise iconiche per formare una camicia, una giacca e infine una poltrona. Come mostrato dai vari post su Instagram, l’effetto ottico è strepitoso e il tutto è stato realizzato nella cornice imperiosa dell’impianto sportivo dell’ADO Den Haag, prima casa calcistica del giocatore.