L’Hertha Berlino licenzia l’allenatore dei portieri per commenti omofobi…

Il club di Bundesliga si separa dall'allenatore dei portieri Zsolt Petry per i commenti fatti in un'intervista. La società conferma l'intolleranza contro i comportamenti omofobi e anti-migranti.

"Non so cosa abbia portato Peter a difendere le persone con identità di genere omosessuali, travestiti e altre identità di genere" ha affermato Petry del suo connazionale Gulacsi, che a dicembre è andato su Facebook per denunciare un cambiamento costituzionale che ha effettivamente vietato l'adozione per le coppie LGBTQ in Ungheria. "Se fossi in lui, come atleta, mi concentrerei sul calcio e non commenterei pubblicamente questioni sociopolitiche" ha continuato Petry, che ha collezionato 38 presenze con l'Ungheria come portiere, votato giocatore ungherese dell'anno nel 1990.