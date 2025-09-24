Nel grande libro della storia del calcio europeo la Francia ha un importante capitolo dedicato: squadre vittoriose, rappresentative che hanno portato il Paese sul tetto del Mondo e giocatori eccezionali. Tra questi, ovviamente, rispondono presente Zinedine Zidane, Michel Platini, Karim Benzema. Loro sono soltanto alcuni dei nomi francesi che hanno brillato nella notte del Pallone d'Oro: dagli anni '50 fino ai giorni nostri, infatti, ben otto premi sono finiti nelle mani di calciatori d'oltralpe. Li ricordi tutti?
derbyderbyderby calcio estero Non solo Dembélé, ricordi tutti i francesi ad aver vinto il Pallone d’Oro? La lista completa
Tutti i nomi
Non solo Dembélé, ricordi tutti i francesi ad aver vinto il Pallone d’Oro? La lista completa
Una tradizione calcistica che continua ad andare avanti: che feeling tra la Francia ed il Pallone d'Oro.