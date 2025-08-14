Verso Liverpool-Bournemouth, statistiche e precedenti tra i due club

La partita tra Reds e Cherries darà il via alla nuova edizione della massima competizione inglese, coi padroni di casa pronti a difendere il titolo

Jacopo del Monaco 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 19:16)

Domani sera, alle ore 21:00, inizierà la Premier League 2025/2026 e sarà inaugurata dal Liverpool Campione d'Inghilterra e dal Bournemouth. In attesa del calcio d'inizio della sfida di Anfield, ecco le statistiche riguardanti i precedenti tra le due squadre della massima competizione inglese.

Liverpool-Bournemouth, i precedenti Le due squadre di Premier League, allenate rispettivamente dall'olandese Arne Slot e dallo spagnolo Andoni Iraola, daranno il via al campionato. I precedenti tra di loro non sono tantissimi, visto che il Bournemouth ha debuttato in Premier soltanto 10 anni fa. In tutta la loro storia, a partire dalla stagione 1967/1968 quando si sono incontrati in FA Cup, Reds e Cherries si sono affrontati 22 volte, coi padroni di casa che hanno le statistiche dalla loro parte grazie alle loro 18 vittorie ed i 2 pareggi. Il Bournemouth ha vinto soltanto nel dicembre 2016 e nel mese di marzo di due anni fa, quando le due partite sono terminate rispettivamente 4-3 ed 1-0. Anche per quanto riguarda i gol, il Liverpool è molto più avanti: 60 contro i 13 dei loro avversari.

Statistiche in Premier League ed il largo precedente Prendendo in considerazione soltanto le partite di Premier League, i precedenti tra le due squadre sono state 16 e, ovviamente, il Liverpool ha sempre la meglio grazie alle sue 13 vittorie ed un solo pareggio, risalente al 2-2 del 5 aprile 2017. Le due vittorie del Bournemouth, invece, sono sempre quelle che abbiamo citato nel paragrafo precedente. Tenendo conto dei match in Premier League disputati ad Anfield, i Reds non hanno mai perso e nella stagione 2022/2023 hanno strapazzato il Bournemouth segnando ben 9 reti: sia Luis Diaz che Roberto Firmino hanno realizzato una doppietta; poi hanno segnato TrentAlexander-Arnold, Virgilvan Dijk, HarveyElliott e Fabio Carvalho; c'è stato anche un autogol realizzato da Chris Mepham.