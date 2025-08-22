L'anili delle due squadre e il nostro pronostico in vista del match di Premier League

Federico Iezzi Collaboratore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 21:04)

La seconda giornata di Premier League ha in programma un big match: Manchester City contro Tottenham. Si gioca sabato 23 agosto, ore 13;30, presso l'Eithad Stadium, casa dei Citizens. Nella prima giornata di campionato entrambe le squadre hanno vinto: gli uomini di Guardiola hanno rifilato quattro gol al Wolverhampton, mentre gli Spurs di Frank hanno avuto ragione del Burnley con tre gol.

Il momento del Manchester City — La squadra di Guardiolaè in cerca di riscatto. Dopo la passata stagione, decisamente deludente, l'obiettivo è uno solo: vincere, in Premier e in Champions. Il City è in forma: lo testimonia il match giocato nella prima giornata che ha visto anche l'ottimo debutto degli acquisti di questa sessione di mercato. In particolare l'ex Milan Tijani Reijnders, titolare di una prestazione sublime impreziosita da un gol e da un assist, e Cherki, nuovo 10 dei Citizens, che ha messo a segno la sua prima rete nel campionato inglese. In questa fase iniziale, però, il vero test è quello di domani, contro un avversario ben più ostico.

Il momento del Tottenham — Thomas Frank, dopo ben sette anni come tecnico del Brentford, ha fatto il salto di qualità decidendo di passare agli Spurs. L'obiettivo finale è centrare le coppe europee. La squadra londinese in questa estate ha vissuto una vera e propria rifondazione e la nuova stagione sembra essere cominciata decisamente bene. Tre gol e una super prestazione della star Richarlison ( due gol e un assist) hanno incorniciato la prima partita di questa nuova Premier. Ora, però, questo nuovo Tottenham è chiamato ad un test di ben altra difficoltà.

Le formazioni — Guardiola sceglie il 4-3-3. In porta Trafford con a protezione una linea difensiva a quattro: Lewis e Nouri sulle fasce, Stones e Dias al centro. A centrocampo Reijnders detta tempi e inserimenti da destra, a sinistra gioca Silva e in mezzo c'è il talento di Nico Gonzalez. Completa lo schieramento il tridente offensivo: Bobb e Marmoush a supporto di Haaland. Frank risponde con un difensivo 5-3-2. In porta l'italiano Vicario, mentre la linea difensiva è composta da Spence, Van de Ven, Danso, Romero e Porro. A centrocampo troviamo l'ex Juventus Bentancur, Bergvall e Sarr. In attacco il brasiliano Richarlison e Kudus.

Manchester City-Tottenham, il pronostico — I Citizens sono, senza dubbio, i favoriti. Gli ospiti però possono dire la loro ed essere sicuramente fastidiosi. Può valere la pena giocare il segno 1, ma anche puntare su Gol o su Over. Una opzione interessante potrebbe essere quella di provare ad indovinare i marcatori: i maggiori indiziati sono Haaland, Richarlison e Kudus. Ma occhio anche a Reijnders e Nico Gonzalez.