Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, è intervenuto per chiarire la situazione legata a Junior Kroupi e alle recenti voci di mercato internazionale delle nazionali. In occasione dell’annuncio della lista dei convocati per i Mondiali del 2026, il selezionatore ha affrontato anche il tema dell’attaccante franco-ivoriano del Bournemouth, eleggibile per Francia, Costa d’Avorio e Portogallo. Martinez ha spiegato come ci siano stati contatti concreti con il giocatore e come la federazione portoghese abbia seguito con attenzione la sua situazione, ma ha ribadito che la scelta finale è stata del calciatore. Una decisione che, secondo il CT, è stata pienamente rispettata e che chiude definitivamente ogni tipo di scenario o possibile sviluppo futuro.

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🚨 Roberto Martínez on Kroupi: “Before the March training camp, we approached him”.



“But one thing is accompanying players who can wear the Portugal shirt, another is the player's willingness. And in this case, Junior wanted to represent France, so we respect that”. pic.twitter.com/YugmflTECk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Martinez chiude il caso Kroupi: "Ci abbiamo provato, ma lui ha deciso"

Nel corso della conferenza dedicata all’annuncio della rosa per i, Roberto Martinez è tornato a parlare del caso di, giovane attaccante delfinito nel radar di più federazioni. Il giocatore, nato in Francia da padre ivoriano e con origini portoghesi da parte materna, era infatti eleggibile per tre diverse nazionali, rendendo la sua situazione particolarmente seguita dagli addetti ai lavori. Il commissario tecnico delha confermato l’interesse concreto nei confronti del calciatore: "Sì, eravamo al corrente della situazione. Prima del ritiro di marzo avevamo avuto dei contatti, è normale seguire profili che possono rappresentare la nazionale e che mostrano disponibilità".

AMBURGO, GERMANIA - 5 LUGLIO: Roberto Martinez, allenatore della nazionale portoghese, reagisce prima del quarto di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Francia al Volksparkstadion il 5 luglio 2024 ad Amburgo, Germania. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Martinez ha però sottolineato come, nel rispetto delle dinamiche internazionali e delle volontà individuali, la decisione finale sia stata interamente del giocatore. "Junior voleva giocare per la Francia e noi abbiamo rispettato la sua scelta. È una questione chiusa", ha spiegato il CT, mettendo fine a qualsiasi possibile interpretazione o retroscena. Il caso si inserisce nel più ampio lavoro di scouting delle nazionali moderne, sempre più attente ai talenti con doppia o tripla cittadinanza. Tuttavia, come ribadito da Martinez, la priorità resta quella di costruire un gruppo convinto e motivato, evitando forzature.

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