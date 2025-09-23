Il padre di Lamine Yamal non ci sta e passa all'attacco dopo il secondo posto dello spagnolo nella classifica del Pallone d'Oro

Luca Paesano Redattore 23 settembre - 11:32

Lamine Yamal dovrà rimandare ancora l'appuntamento con il Pallone d'Oro. Nonostante la stagione da grande protagonista con la maglia del Barcellona, il fresco 18enne si è dovuto accontentare del secondo posto, alle spalle del vincitore Ousmane Dembélé. L'impressione, comunque, è che per il fuoriclasse spagnolo sia soltanto questione di tempo e che possa puntare al grande traguardo già il prossimo anno. Non sono mancate tuttavia le polemiche per l'assegnazione del premio all'attaccante francese. In primis da parte di Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal, che si è sfogato subito dopo la cerimonia ai microfoni di El Chiringuito.

Pallone d'Oro, il padre di Yamal grida al complotto — Intercettato telefonicamente dopo i verdetti della serata di Parigi, Mounir Nasraoui non ha nascosto la delusione ed anche una discreta indignazione per il secondo posto del figlio. Lamine Yamal ha vinto il premio Kopa come miglior giovane della passata stagione, ma, secondo il giudizio del padre, avrebbe meritato chiaramente anche il Pallone d'Oro. "Non dico che sia stato un furto, ma secondo me è il più grande danno morale che si possa fare a un essere umano", ha commentato.

Poi ha proseguito, cercando di trattenere la sua frustrazione: "Io credo che Lamine Yamal sia il miglior giocatore del mondo con grandissimo margine. Non lo dico perché è mio figlio, ma perché è davvero il migliore e penso che non abbia rivali". Insomma, Nasraoui non riesce proprio a vedere ragioni per cui il premio sia stato consegnato a Ousmane Dembélé, al netto della sua stagione fantastica.

"Dobbiamo dire che qui è successo qualcosa di molto strano", ha poi aggiunto insinuando di essere stati vittime di un qualche presunto complotto nell'assegnazione del riconoscimento. Il padre di Yamal ha poi concluso il suo intervento lanciando un messaggio forte e chiaro: "L'anno prossimo Lamine sarà il Pallone d'Oro".