Popcorn addosso a Neymar: “Ammiro il suo calcio. Non volevo ferirlo”

Qualche giorno fa dalle tribune dello stadio di Cuiaba qualcuno ha lanciato un sacchetto di popcorn che ha colpito in pieno Neymar, proprio mentre il giocatore brasiliano stava abbandonando il campo al termine del pareggio fra Brasile e Venezuela.

“L'ho fatto per attirare la sua attenzione in modo che guardasse verso la tribuna. Sono un suo tifoso, ammiro il suo calcio. Non volevo ferirlo”. Queste sono state le parole del tifoso che a ,ha spiegato l’accaduto chiarendo quale fosse il suo reale intento.