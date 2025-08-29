L'allenatore spagnolo si troverà a dover affrontare un percorso tutt'altro che agevole per la difesa del titolo

Giammarco Probo 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 16:47)

Nelle scorse ore, Luis Enrique è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del terzo turno di Ligue 1. Il Paris Saint Germain scenderà in campo domani, alle 21:05, per affrontare il Tolosa. Per l'allenatore dei parigini è stata anche l'occasione per commentare quanto hanno rivelato le urne di Montecarlo, con il PSG che non ha avuto un sorteggio semplicissimo e dovrà affrontare grandi avversarie come Bayern Monaco, Barcellona, Tottenham e Newcastle, oltre ad Atalanta, Bayer Leverkusen, Bilbao e Sporting Lisbona.

PSG, le parole di Luis Enrique sul sorteggio Champions — Il Paris Saint Germain non può che essere tra le grandi favorite dopo aver vinto l'ultima edizione della Champions League e cercherà inevitabilmente di fare il possibile per difendere il titolo: "È strano affrontare una competizione in cui nessuna squadra ha lo stesso calendario. Siamo i campioni in carica e ogni squadra vorrebbe vincerla. Per noi aver vinto lo scorso anno è una grande motivazione per iniziare questa stagione nel migliore dei modi".

Il tecnico, poi, ha parlato così del calendario e della rivali che si troverà sul proprio cammino: "Guardando indietro all'anno scorso, abbiamo avuto una buona Champions League in termini di partite nella fase a gironi. Ma quando vedo che affrontiamo Barcellona, ​​Bayern Monaco, questo tipo di squadre... penso che perderemo partite e perderemo punti. Non ci sono partite facili nel nostro calendario. Abbiamo due delle migliori squadre in Fascia 1, due delle migliori in Fascia 3... Credo che sia difficile essere tra le prime otto. Possiamo farcela, ma sarà difficile".

Luis Enrique: "Non mi piace dover giocare contro il Barcellona" Tra le avversarie che dovrà affrontare il Paris Saint Germain c'è anche il suo Barcellona. Una partita che sicuramente non può lasciare il tecnico indifferente: "È una sensazione positiva e negativa allo stesso tempo. È bello tornare a Barcellona perché è casa mia, è una squadra che gioca un ottimo calcio, con molti giocatori di qualità e uno stile offensivo. È sempre bello giocare questo tipo di partite. Allo stesso tempo, se devo parlare con il cuore e penso che dovrò giocare contro la squadra che mi ha aiutato di più, non sono contento di giocare contro di loro".

Sarà una sfida delicata, forse determinante per il cammino delle due squadre, ma proiettandosi oltre Luis Enrique non teme rivali nella competizione: "Giocheremo otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. Alla fine, questi sono i punti che servono per qualificarsi. Non intendo concentrarmi su una sola squadra. La vera competizione inizia quando giochi contro avversari in casa e in trasferta".

Luis Enrique su Donnarumma: "Spero che trovi una soluzione" Oltre alla Champions League, un tema caldissimo in casa Paris Saint Germain continua ad essere il futuro di Gianluigi Donnarumma. Nonostante la super stagione, Luis Enrique ha scelto di voltare pagina e se ne è assunto pubblicamente tutta la responsabilità. Da qui in avanti, a difendere i pali del PSG ci sarà Lucas Chevalier, mentre il destino del portiere italiano non è ancora delineato.

"Dipende dal mercato, dipende dai giocatori, dagli agenti, dagli altri club. Non lo so. Continueremo come al solito. Spero che possa trovare una soluzione, perché è la cosa migliore per lui. Non c'è niente da aggiungere a questa questione", ha commentato Luis Enrique sull'argomento. Secondo diversi rumors, Donnarumma avrebbe già raggiunto un accordo con il Manchester City, che però è ancora al lavoro con il Paris Saint Germain e che, soprattutto, dovrebbe prima cedere Ederson. Per il portiere della nazionale si prospettano ultimi giorni di mercato incandescenti.