Jacopo del Monaco 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 10:58)

In occasione del Clásico di domenica pomeriggio contro il Real Madrid, il Barcellona dovrà fare a meno del proprio allenatore, Hans Flick. Nell'ultima giornata di campionato, infatti, il tecnico ha ricevuto un cartellino rosso per aver fatto il gesto dell'ombretto e per le eccessive proteste indirizzate all'arbitro Gil Manzano. Data l'importanza della gara di dopodomani, il club catalano ha voluto inoltrare un'altra richiesta di ricorso.

Ricorso del Barcellona per avere Flick contro il Real Madrid — Il Barcellona ha vinto l'ultima partita della Liga 2-1 contro il Girona grazie alle reti di Pedri ed Araújo. Tuttavia, il tecnico dei Blaugrana Flick ha avuto un comportamento eccessivo dopo la rete del difensore uruguaiano avendo fatto prima il gesto dell'ombrello e poi ha esagerato con le proteste nei confronti di Gil Manzano, arbitro della gara tra i due club spagnoli. A causa dell'espulsione rimediata, l'ex tecnico del Bayern Monaco dovrà saltare il Clásico contro il Real Madrid, che mette in palio tre punti molto importanti. I Blancos sono primi con 24 punti, due in più rispetto ai catalani.

Il quotidiano spagnolo AS ha riportato che il Barcellona nei giorni scorsi ha già fatto ricorso alla Corte d'Appello per revocare la squalifica di Flick ma è stato respinto. Ecco perché il club catalano ha deciso presentare un altro ricorso al TAS, ovvero il Tribunale Amministrativo dello Sport. Così facendo, i Blaugrana stanno cercando in tutti i modi di avere il tedesco a disposizione per la partita di domenica contro il Real. Tuttavia, sembra molto difficile che Flick possa sedersi in panchina domenica, visto che il Barcellona sta esaurendo le soluzioni. Il Clásico, oltre ad essere una partita molto importante, ha ancor più significato visti i precedenti della scorsa stagione e l'arrivo di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos.