Salah protagonista inaspettato: il suo volto nelle liste elettorali del Camerun

Stefano Sorce 14 ottobre - 12:35

Domenica 12 ottobre 2025, il Camerun è andato alle urne per eleggere il nuovo presidente. Tra urne, scrutinatori e voti, una curiosità ha subito catturato l’attenzione dei social: il volto del campione egiziano Mohamed Salah è comparso inspiegabilmente nelle liste elettorali del seggio di Ngaounderé III. Una scena talmente surreale da sembrare uscita da un episodio di una sitcom politica, con tifosi e utenti che si chiedevano se il calciatore avesse deciso di fare il salto nel mondo della politica.

Dopo un veloce fact-checking, i media hanno confermato che l’immagine era davvero presente sul sito ufficiale di Elecam, l’ente che gestisce le elezioni. Il dettaglio più assurdo? Il nome associato a Salah sembrava scritto con le prime lettere della tastiera AZERTY, quella francese: una sequenza di lettere che più che un vero nome assomigliava a un tastierino digitato a caso. Il web è esploso in meme, commenti ironici e fotomontaggi di Salah intento a votare tra palloni e schede elettorali.

Vicenda Salah: i risultati delle elezioni e l'ironia sul web — I risultati delle elezioni restano ancora incerti. Pur senza dati ufficiali, il leader dell’opposizione ha dichiarato la vittoria, mentre il partito del presidente uscente ha ribattuto con fermezza, ricordando che diffondere informazioni non confermate poteva avere conseguenze legali. Ma, onestamente, tutto ciò passava in secondo piano di fronte alla comicità involontaria di un Salah-elettore fantasma.

Il vero Salah, ovviamente, non ha votato in Camerun, ma la sua apparizione virtuale ha regalato ore di risate e discussioni sui social. Tra goal, fantasmi elettorali, tastiere AZERTY e meme virali, questa vicenda dimostra come nel 2025 persino le elezioni possano trasformarsi in un evento comico globale. Non stupirebbe se alle prossime urne trovassimo Messi come scrutatore o Ronaldo come segretario di seggio, mentre Salah continua a segnare, non solo sui campi di calcio, ma anche nelle fantasiose liste elettorali del web!

Insomma, se pensavate che politica e sport fossero mondi separati, questa vicenda prova che a volte basta un click sbagliato su una tastiera per farli incontrare in maniera esilarante. E noi possiamo solo sederci e ridere, immaginando Salah con una matita in mano, pronto a fare il suo “gol” più improbabile: il voto fantasma.