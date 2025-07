Il sistema conosciuto come FVS funzionerebbe a chiamata e solo per alcuni episodi specifici tra cui gol e rigori

Il sistema FVS (Football Video Support), anche conosciuto come Mini Var, potrebbe fare la sua prima apparizione in Spagna. Sia la Primera Federacion (terza serie del Paese) sia il campionato femminile dovrebbero utilizzarlo dalla prossima stagione. Il modello è stato pensato per far arrivare la tecnologia nelle serie minori che non possono permettersi di coprire gli alti costi del Var. Ecco in cosa consiste.

Il Mini Var in Spagna, cos'è e come funziona — Per capire meglio di cosa si tratta, è il presidente della Commissione degli arbitri della Fifa Pierluigi Collina a spiegare cosa sia il sistema FVS: "Il sistema di revisione a video risponde alla necessità di dotare il calcio di tecnologie più economiche e ribadisce l'impegno della Fifa a promuovere l'uso della tecnologia a vantaggio della squadra arbitrale". L'obiettivo del Mini Var è quello di far arrivare i moderni sistemi di revisione alle categorie inferiori che non sono in grado di permettersi il sistema Var che ormai tutti conosciamo.

In questo caso, infatti, non si tratta di una revisione continua della partita da parte di arbitri addetti a quello. Il funzionamento del sistema FVS è a chiamata. Ogni allenatore avrebbe a disposizione 3 revisioni a partita da utilizzare, al momento, solamente per alcuni casi specifici: gol, rigori, espulsioni dirette e scambio d'identità sono i quattro episodi per cui sarà possibile la chiamata. Inoltre, nel caso in cui la decisione arbitrale dovesse essere favorevole, il tecnico che ne ha fatto richiesta conserverebbe la chiamata utilizzata.

La Spagna sarebbe uno dei primi Paesi a introdurre il nuovo sistema. Oltre alla terza serie spagnola, anche il campionato femminile sembra in procinto di dare il via al suo utilizzo. È stata la sua presidente, Beatriz Alvarez, a spingere verso questo obiettivo: "Arriverà il Var, bisogna solo vedere quale potremo permetterci economicamente". Adesso il problema economico dovrebbe venir meno con l'introduzione del Mini Var e anche i campionati dilettanti potranno pensare alla sua introduzione. Il particolare sistema a chiamata, se funzionante, potrebbe dare il via anche a una rivoluzione al Var vero e proprio.