Il fortissimo calciatore assente per gli impegni contro la Georgia e la Turchia poiché la Federazione non ha rilasciato l'autorizzazione alla cura invasiva che ha ricevuto per curare la pubalgia.

Alessia Bartiromo 11 novembre - 11:56

Continuano le polemiche in Spagna dopo l'infortunio che ha fermato Lamine Yamal. Come riporta il quotidiano sportivo Marca, il fortissimo calciatore non è stato convocato in Nazionale per gli impegni contro la Georgia e la Turchia poiché la Federazione non ha rilasciato l'autorizzazione alla cura invasiva che ha ricevuto per curare la pubalgia. Un caso molto particolare, che è stato posto ancora di più sotto i riflettori dopo una lunga lettera che l'Ente sportivo ha divulgato, non avendo intenzione di mollare la presa a riguardo.

La decisione della cura per la pubalgia di Yamal in vista della Spagna — I problemi fisici di Yamal stanno tenendo banco nell'ultimo periodo, costringendo il giocatore a stop intermittenti. Regolarmente in campo nell'ultima sfida di campionato contro il Celta Vigo vinta dai blaugrana per 4-2 andando anche in gol al 49', aveva saltato la precedente convocazione in Nazionale proprio per smaltire gli ultimi acciacchi ed essere presente per il rush finale, con la qualificazione al prossimo Mondiale nel mirino. Non ha però ricevuto l'ok della Federazione, con la Spagna che ha accusato il Barcellona di non aver aggiornato in tempo i piani alti della cura invasiva per curare la pubalgia. Infatti, il protocollo medico impone dopo la radiofrequenza un periodo di riposo di almeno 7-10 giorni, costringendo così la Spagna a non convocare il suo talento.

La lunga lettera della Federazione spagnola — Questa la lunga lettera divulgata dalla Federazione spagnola e ripresa dal quotidiano sportivo Marca: "I servizi medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e disagio dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell'inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto a una procedura invasiva di radiofrequenza per curare la sua pubalgia quella stessa mattina.

Questa procedura è stata eseguita senza preventiva comunicazione allo staff medico della Nazionale, avendone conoscenza i dettagli solo attraverso un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, che indica la raccomandazione medica di riposo per 7-10 giorni. Alla luce di questa situazione, e dando priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore in ogni momento, la Reale Federcalcio spagnola ha preso la decisione di esonerare l'atleta da questa convocazione. Siamo fiduciosi che possa evolvere favorevolmente e gli auguriamo una pronta e completa guarigione".