I due colombiani, reduci dagli impegni con la nazionale, sono rientrati rapidamente in Portogallo grazie a un jet privato che ha permesso il loro recupero e impiego immediato per i prossimi impegni con i club

Eugenio D'Antonio 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 11:57)

Estate movimentata sul mercato portoghese, con Sporting e Benfica protagonisti di due colpi di livello internazionale. I club hanno infatti portato in Portogallo i colombiani Luis Suarez e Richard Rios, rinforzi chiamati a fare la differenza in due reparti chiave. Archiviati gli impegni con la nazionale per l'ultimo turno di qualificazione è tempo di tornare nei rispettivi club.

Un jet privato condiviso tra Sporting e Benfica — Per garantire il rientro rapido dei due nazionali, Sporting e Benfica hanno preso una decisione insolita: condividere i costi di un volo privato. Un gesto raro tra due club rivali, che però avevano un obiettivo comune, ovvero mettere i loro nuovi acquisti a disposizione degli allenatori nel più breve tempo possibile.

Il jet è decollato da Barranquilla e ha portato Suarez e Rios fino in Portogallo, atterrando a sorpresa a Faro invece che a Cascais, come inizialmente previsto. Il costo dell’operazione sarà equamente diviso tra le due società. Così, Rui Borges avrà il suo attaccante in campo già per preparare la sfida con il Famalicao, mentre Bruno Lage potrà contare su Rios per il match di venerdì contro il Santa Clara.

Suárez trascinatore, Ríos instancabile in mezzo al campo — Arrivato quest’estate allo Sporting, Luis Suarez non ha perso tempo per dimostrare il suo valore. Nell’ultima partita con la Colombia ha rifilato quattro gol al malcapitato Venezuela condannandolo a dire addio al sogno di partecipare alla prossimo Mondiale 2026. Una prestazione che lo proietta come uno dei protagonisti più attesi della Liga portoghese.

Diverso ma altrettanto importante il contributo di Richard Rios. Il centrocampista, nuovo volto del Benfica, è rimasto in campo per tutti i 90 minuti con la Colombia, garantendo equilibrio e affidabilità. Bruno Lage conta molto sulla sua capacità di dare continuità al gioco delle Aguias e potrà reinserirlo subito in allenamento per preparare la sfida contro il Santa Clara.