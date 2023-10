Calcio e disabilità: Stefano Pietta domenica su Rai 3 ospite di “O Anche No”

Ritorna in tv "O Anche No" stagione 2023-2024, il programma Rai di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali previsto per domenica. La seconda puntata, prevista per domenica 8 ottobre e rinviata per dare spazio alle notizie sul conflitto tra Israele e Palestina, viene proposta domenica 22 ottobre a partire dalle ore 10.20 e in replica lunedì notte alle ore 1.15, su Rai 3. Cultura, turismo, sport, passioni e vita quotidiana: un racconto inclusivo che accompagnerà gli spettatori ogni domenica mattina fino alla prossima estate.

"Credo di aver avanzato una richiesta normale, chiedendo di poter accedere all'area dedicata ai media con la mia carrozzina ma molte società non mi hanno ancora risposto, altre mi hanno comunicato l'assenza di accesso e alcune di esse mi hanno risposto semplicemente che, senza problemi, avrei potuto accedere all'area riservata alle persone con disabilità ma non a quella per i media – rivela Pietta – non si tratta ovviamente della stessa cosa, gli addetti ai lavori lo sanno bene, in quanto per svolgere in maniera esaustiva la cronaca di una manifestazione sportiva, peraltro complessa e veloce come una partita di calcio, è indispensabile poter disporre di tutti gli strumenti, spazi e opportunità che solo con un accredito all'area stampa vengono garantiti".