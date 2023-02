Calciomercato di gennaio inesistente, la strategia di Milan e Inter

Anche Leao è diventato una saga...e quel Bremer perso per non aver concretizzato la trattativa Skriniar con il Psg...

Redazione DDD

I contratti in scadenza, soprattutto quando si tratta di giocatori importanti, rappresentano uno dei talloni d’Achille di tante società, Inter e Milan in primis. Lo sanno perfettamente anche gli appassionati di scommesse calcio, che stanno notando come, nel corso degli ultimi anni, tanti calciatori di grande caratura si siano svincolati a parametro zero dalla loro squadra di appartenenza.

Milan e Inter immobili sul mercato: così non va bene

Un atteggiamento che continua ad essere motivo di polemiche e discussioni, ma soprattutto di occasioni mancate. Anche Enzo Gambaro e Fulvio Collovati, facendo il riepilogo del mercato invernale, concordano che le due principali squadre di Milano, ovvero Inter e Milan, non sono riuscite a gestire al meglio diverse situazioni legate ai giocatori in scadenza e ancora oggi ne possiamo notare le conseguenze.

Basti vedere quanto sta succedendo al Milan con il rinnovo di Rafael Leao, che ormai si sta trasformando nell’ennesima fiction che durerà per settimane. Stupisce che la dirigenza rossonera non abbia ancora saputo trovare un’intesa con l’entourage del calciatore, visto quanto era già successo in precedenza con gli addii a parametro zero di tre big come Kessie, Donnarumma e Calhanoglu. Non deve stupire, quindi, come i tifosi rossoneri siano decisamente in ansia quando si tratta di ascoltare notizie sul rinnovo di Leao, che ormai è giunto in una fase di stallo. Per Gambaro l’unica soluzione per il Milan è quella di vendere il talento portoghese in estate, a patto di non chiedere una cifra superiore ai 60 milioni di euro. Si tratterebbe in ogni caso di un grande affare, dato che senza quei soldi andrebbe a perderlo a parametro zero nel 2024.

Di chi è il problema, quindi? Della società che non propone i rinnovi in tempo utile e si fa trovare impreparata sui tempi oppure della cifra messa sul tavolo, che non viene accettata da parte del calciatore? A volte è una combinazione di entrambi questi elementi e non deve stupire, in effetti, come anche dall’altra sponda di Milano non se la passino molto meglio. Infatti, è notizia di qualche settimana fa la decisione ufficiale di Skriniar di trasferirsi a costo zero al Psg a giugno. Un’operazione che ha messo ancora una volta in risalto il problema di vendere i giocatori nei tempi corretti per non perderli poi senza incassare un centesimo. C’è di più per quanto riguarda i nerazzurri, dato che già nell’estate 2022, i tentennamenti nella trattativa con il Psg per la cessione di Skriniar avevano portato la Juventus a soffiare Bremer in maniera quasi incredibile. E ora perdere 60 milioni di euro, quelli offerti dal Psg solo un anno fa, in questo modo fa certamente rabbia.

Zaniolo che vola in Turchia? Una scelta incomprensibile

Enzo Gambaro non si è tirato indietro nemmeno quando c’è stato da commentare il caso Zaniolo. In effetti, la scelta dell’ormai ex giocatore della Roma di andare via dall’Italia e di continuare la sua carriera in Turchia lascia piuttosto basiti. Stupisce anche come si è arrivati così facilmente alla rottura con la dirigenza giallorossa. Per Gambaro, il più grande errore di Zaniolo è stato quello di arrivare allo scontro totale con la dirigenza, senza provare ad avere un atteggiamento più equilibrato in precedenza. La lettera di scuse non è servita, alla fine, a ricucire uno strappo che si era fatto improvvisamente troppo grande. Per Gambaro Zaniolo è un giocatore fin troppo sopravvalutato. D’altro canto, i pochi gol messi a segno nell’ultimo periodo, costellato da un gran numero di infortuni, avrebbero dovuto indurlo ad un atteggiamento un po’ più saggio e prudente nei confronti della dirigenza sul tema rinnovo, senza andare allo scontro all’arma bianca.