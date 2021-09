Casertana, un top player dopo il derby vinto: ecco l’ex Novara Gianluca Sansone

"Il passato non conta, il girone è tosto". Si presenta così l'ex Torino, Bologna e Novara tra le altre. Tanta umiltà e voglia di rimettersi in gioco a 34 anni per il nuovo attaccante dei Falchetti desiderosi di tornare in Lega Pro...

Emanuele Landi

La Casertana ha chiuso la scorsa annata con l'amaro in bocca e, in questa stagione, ha un solo obiettivo: la promozione e il ritorno in Lega Pro. E per farlo i Falchetti hanno pensato di fare le cose in grande. Dopo la vittoria nel derby col Nola alla prima giornata, ecco l'annuncio che, di fatto, candida i rossoblù a favoriti d'obbligo per vincere il girone H in Serie D: Gianluca Sansone è un nuovo giocatore della Casertana.

Si, avete capito bene, proprio quel Gianluca Sansone. L'ex Torino, Bologna, Bari e Novara (soprattutto) tra le tante è stato ufficializzato dai canali social del club campano. 34 anni per il giocatore offensivo che negli ultimi anni ha militato nel Cerignola e nel Casarano. Ora, però, Sansone vuole mettere tutta la sua esperienza a disposizione dei Falchetti.

Casertana, Sansone: "Il girone è il più duro della D"

le prime parole di Gianluca Sansone ai microfoni del club campano: “Arrivo in una piazza importante che trasmette gli stimoli giusti a un calciatore. Non conta il passato, quello che sei stato e quello che hai fatto. Questa è una categoria dura e un girone tosto. Il più difficile di tutta la serie D. Sono due anni che disputo questo campionato e conosco le insidie che nasconde. Conta avere il giusto equilibrio. - conclude così il neo giocatore della Casertana. - Non esaltarsi nei momenti postivi, o abbattersi quando le cose non girano per il verso giusto”.

Nella gara d'esordio la Casertana ha vinto in rimonta il derby col Nola. Sotto all'intervallo al Pinto per opera della rete di D'Angelo, i padroni di casa hanno ribaltato tutto nella ripresa con l'uno-due ravvicinato targato Liccardi (su rigore) e Mansour. Un bel modo per iniziare la stagione e per prepararsi alla trasferta di Fasano dove potrebbe esserci l'esordio del nuovo top player per la categoria: Gianluca Sansone.

Photo Credits: Instagram "official_casertana_fc"