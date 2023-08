Cesena, derby perso con onore: ma Toscano “Ci voleva più coraggio”

Bologna subito in gol con Corazza. I tifosi romagnoli temevano a quel punto la goleada, che non è arrivata. Anzi, il Cesena se l'è giocata per tutta la partita....

Il Cesena di Serie C ha perso il derby contro il Bologna di Serie A, ma non ha sbracato. I commenti dalle parti del Cesena non sono negativi: "L’onore è salvo E i segnali arrivati sono interessanti. Il Cesena, giocando al Dall'Ara, ha messo in palio l'orgoglio di un derby mancato da una vita. Nonostante la sconfitta, i giovani e i giocatori hanno mostrato un piglio deciso, regalando speranze per il futuro", sostengono le cronache locali.