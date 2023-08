Cesena, Toscano: “Ci siamo regalati il derby a Bologna, adesso giochiamolo con impegno”

Torna la Coppa Italia su Mediaset, che trasmetterà in esclusiva tutti i match dell'edizione 2023/2024. Venerdì 11 agosto alle 21.15 su Italia 1, il Bologna affronta il Cesena nei 32esimi di finale.

Calcio d’agosto, ma fino ad un certo punto. Al momento della vittoria ai rigori nel turno preliminare contro l'Entella, non c'è stato tifoso del Cesena che non abbia pensato al turno successivo, al derby contro il Bologna (venerdì 11 agosto ore 21.15, diretta su Italia Uno).

Cesena in Serie C e Bologna in Serie A...