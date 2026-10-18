Bari, Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Venezia non hanno perso alla prima con Nicola
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Il Venezia ha conquistato finalmente la prima vittoria del suo campionato davanti ai suoi tifosi. Il Pier Luigi Penzo ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Davide Nicola sulla propria panchina e il tecnico piemontese non ha affatto deluso le aspettative. Al contrario, il classe 1973 ha fatto valere la sua storia di allenatore in grado di incidere immediatamente sulla panchina di una nuova squadra. Subentrando a stagione in corso, Nicola non perde mai.
La legge di Davide Nicola: l'esordio porta sempre puntiDavide Nicola è oramai un è punto fermo del nostro calcio. Ogniqualvolta subentra su una panchina di un club italiano, il tecnico si rivela essere un'assoluta certezza. Il suo curriculum parla chiaro: nei 7 esordi a stagione in corso, le sue squadre non hanno mai perso. Per l'esattezza, Nicola ha collezionato 5 vittorie e 2 pareggi. La prima volta in assoluto avvenne nel novembre 2014, quando sedette sulla panchina del Bari. In Puglia finì 2-1 per i padroni di casa. Da quel momento, Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e, per l'appunto, Venezia hanno fatto dell'esordio da subentrato per Nicola la specialità della casa.
L'aspetto più incredibile che denota grande capacità di entrare nella testa dei suoi calciatori è che riesca a risollevare sempre squadre in enorme difficoltà. Il neopromosso Venezia fino a ieri non aveva mai vinto in stagione, con un tremendo score di 6 sconfitte in altrettante gare di Serie A. Anche in Coppa Italia era arrivato un ko all'esordio a Udine. Dato l'enorme dislivello tecnico tra veneti e campani, sembrava improbabile anche solo immaginare di conquistare un punto in laguna.
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