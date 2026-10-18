Il Venezia ha conquistato finalmente la prima vittoria del suo campionato davanti ai suoi tifosi. Il Pier Luigi Penzo ha accolto con entusiasmo l'arrivo di Davide Nicola sulla propria panchina e il tecnico piemontese non ha affatto deluso le aspettative. Al contrario, il classe 1973 ha fatto valere la sua storia di allenatore in grado di incidere immediatamente sulla panchina di una nuova squadra. Subentrando a stagione in corso, Nicola non perde mai.

La legge di Davide Nicola: l'esordio porta sempre punti

Davide Nicola è oramai un è punto fermo del nostro calcio. Ogniqualvolta subentra su una panchina di un club italiano, il tecnico si rivela essere. Il suo curriculum parla chiaro: nei 7 esordi a stagione in corso, le sue squadre non hanno mai perso. Per l'esattezza,. La prima volta in assoluto avvenne nel novembre 2014, quando sedette sulla panchina del. In Puglia finì 2-1 per i padroni di casa. Da quel momento, Udinese, Genoa, Torino,, Empoli e, per l'appunto, Venezia hanno fatto dell'esordio da subentrato per Nicola la specialità della casa.

VENEZIA, ITALIA - 17 OTTOBRE: L'allenatore del Venezia FC Davide Nicola prima della partita di Serie A tra Venezia FC e SSC Napoli allo Stadio Pier Luigi Penzo il 17 ottobre 2026 a Venezia, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

L'aspetto più incredibile che denota grande capacità di entrare nella testa dei suoi calciatori è che riesca a risollevare sempre squadre in enorme difficoltà. Il neopromosso Venezia fino a ieri non aveva mai vinto in stagione, con un tremendo score di 6 sconfitte in altrettante gare di Serie A. Anche in Coppa Italia era arrivato un ko all'esordio a Udine. Dato l'enorme dislivello tecnico tra veneti e campani, sembrava improbabile anche solo immaginare di conquistare un punto in laguna.

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Al contrario, di punti dalla partita con il Napoli ne sono arrivati addirittura tre. Altro dato importante, Nicola ha permesso al suo Venezia di non incassare, cosa mai successa in stagione.