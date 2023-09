De Sisti: “Lukaku-Dybala coppia top, brucia ancora lo scudetto 1982. “L’allenatore nel pallone”? Vi racconto”

a distanza di oltre 40 anni, lo scudetto perso con la Juventus, da allenatore della Fiorentina? E, in quella situazione, quale fu la cosa che gli diede più fastidio di tutte? “Brucia ancora - conferma Giancarlo De Sisti a SuperNews - tanto aver buttato in fumo all’ultima giornata, per un insieme di circostanze, l’ottimo lavoro fatto in tutta la stagione calcistica. Ancora oggi se penso al fallo fischiato a Bertoni contro il Cagliari, nell’ultima giornata di campionato, ho i brividi, anche perché fu Lamagni a spingere il nostro calciatore contro il suo portiere Corti. Quindi, non era un fallo da fischiare”. “La cosa che mi ha dato più fastidio? La risposta dell’arbitro di quel match alla mia domanda sul perché avesse fischiato fallo. Lui rispose semplicemente: “Perché è così e basta!”. “Ci meritavamo almeno lo spareggio, la bella dopo i due pareggi con la Juventus in campionato, ma era l’anno del Mondiale 1982. Non ho ancora digerito quella storia, d’altronde avevamo fatto tutto per benino, giocando anche 12-13 partite senza Antognoni. Un po’ come se avessero tolto Platini alla Juventus del futuro”.