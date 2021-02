De Zerbi: “Torneremo quelli veri; Chiriches è out mentre su Berardi…”

Il recupero di Berardi è una delle armi in più per riammirare il Sassuolo, un po' sbiadito nelle ultime settimane. Il tecnico De Zerbi, però, vede segnali di ripresa...

Emanuele Landi

Il Sassuolo vuole tornare a fare punti dopo il ko interno con lo Spezia. I neroverdi saranno di scena a Crotone dopo che i pitagorici hanno perso sonoramente sul campo del Milan. Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa prima del match dello Scida. Sul momento: Il campionato è ancora lunghissimo e c'è tempo per fare tutto. Credo che stiamo attraversando un momento difficile ma ci sono i segnali positivi che stiamo venendo fuori da problemi fisici e problemi di condizione. Non gira benissimo mentre prima stavamo peggio ed è girata molto meglio. Torneremo quelli veri, quelli che abbiamo abituato in questi anni.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - FEBRUARY 06: Roberto De Zerbi head coach of US Sassuolo gestures during the Serie A match between US Sassuolo and Spezia Calcio at Mapei Stadium - Città del Tricolore on February 06, 2021 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

De Zerbi che segnali vede al momento? Ci sono degli elementi che fanno capire che torneremo brillanti sotto tutti i punti di vista. Per esempio su Caputo: questa settimana abbiamo fatto delle valutazioni fisiche e siamo in crescita rispetto a dieci giorni fa. Defrel, invece, è un giocatore molto importante. Djuricic e Traorè pure stanno meglio. Abbiamo perso Boga ma abbiamo recuperato Berardi. Ci sono, quindi, gli elementi per pensare che torneremo quelli di inizio campionato o della fine del campionato scorso. Bisogna, però, accettare anche i momenti in cui non si è al 100%. Anche nelle ultime partite non eravamo al massimo ma abbiamo ottenuto dei risultati.

Ci sono tanti goal subiti di testa: "L'attenzione sulle palle laterali l'abbiamo sempre prestata, ci siamo sempre allenati con attenzione massimale, poi bisogna capire che, a parte Roma (con la Lazio) e con lo Spezia, in precedenza sui calci piazzati non abbiamo subito tanti gol, ne abbiamo subiti su palle laterali ma bisogna, anche qua, accettare le caratteristiche dei giocatori, cercando di eliminare il più possibile il problema, poi la caratteristica (se chiamata così) individua qualcosa che c'è e qualcosa che manca".

De Zerbi perché la squadra fa pochi gol? "Il Sassuolo ha fatto tantissimi gol, non tanti, in questi tre anni e quando dico che non siamo brillantissimi mi riferisco anche a questo. Il Sassuolo è stato giudicato che fa il tiki-taka e che gioca orizzontale poi facciamo 5 passaggi partendo da Consigli e facciamo gol con Caputo contro lo Spezia e non è vero. Non è vero che siamo poco efficaci sotto porta perché l'anno scorso e all'inizio di quest'anno eravamo tra i migliori attacchi e non è vero che siamo tra le peggiori difese, ci sono momenti e momenti e bisogna accettarli".

La gara col Crotone che partita è?: "Il Crotone è ultimo ma è una buona squadra che sa cosa fare in campo ma anche noi lo sappiamo e conosciamo l'importanza della posta in palio. Siamo consci di che partita andiamo ad affrontare. Sappiamo che dobbiamo giocar bene e avere l'identità solita nostra e andiamo per andare a fare i tre punti.

Berardi è fondamentale per il Sassuolo?: "I dati dicono che con Berardi si vince più facilemente: è un giocatore importante per noi ma così come Caputo, Defrel, Djuricic, Locatelli, Chiriches e tanti altri che abbiamo in rosa. Abbiamo vinto anche senza ma è chiaro che Domenico (Berardi ndr) sposta tanto quando sta bene e adesso è brillante. Domani perdiamo Chiriches per un problemino su cui non abbiamo voluto rischiare e Ferrari è squalificato ma chi giocherà al loro posto sarà giusto nell'affrontare questa partita.

L'assenza di Ferrari peserà?: "L'assenza di Ferrari è pesante per il giocatore che è ma domani chi lo sostituirà farà bene: Peluso, finora, quando è stato chiamato in causa è sempre stato il migliore in campo".