Serie D, il derby della Cremosina non s’ha da fare causa Covid-19

Al match già rinviato tra Città di Varese e Legnano si aggiunge anche il derby della Cremosina. La sfida con obiettivi opposti tra Borgosesia e Gozzano viene posticipata a data da destinarsi...

Non si disputerà, proprio come all'andata, il derby della Cremosina fra Borgosesia e Gozzano, rinviato a data da destinarsi, a causa di situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti. Le due formazioni piemontesi, in lotta sul fronte titolo nel girone A in Serie D, il Gozzano, e sul fronte salvezza, il Borgosesia dovranno restare a guardare le rivali. Il Gozzano primo a 56 punti rischia il sorpasso momentaneo di Castellanzese e PDHA entrambe seconde a due distanze di differenza.