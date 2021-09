Hickey, l’uomo derby entra nella storia della Serie A

Il primo goal arrivato in un derby di Edimburgo, l'esordio in Italia in un derby del Bologna e il primo centro italiano (da record) per il giovane scozzese classe 2002 cercato in passato anche dal Bayern Monaco...

Emanuele Landi

Il quinto turno di Serie A si è aperto con uno scoppiettante 2-2 tra Bologna e Genoa. Il protagonista, l'uomo che ha aperto le danze, è stato (un po' a sorpresa) il terzino scozzese dei felsinei Aaron Hickey. Il giovanissimo nativo di Glasgow con il suo sinistro dal limite (imparabile per Sirigu) ha riscritto un piccolo pezzo di storia del massimo campionato italiano. Vediamo perché.

Innanzitutto, Hickey, nato il 10 giugno 2002, col suo centro contro gli uomini di Ballardini, è diventato il più giovane marcatore della Serie A. La svolta dei millenials è cominciata qualche anno fa: da Kean a Pellegri e ora Hickey. Chi sarà il prossimo? Per un terzino deve essere comunque una gran bella soddisfazione.

Hickey, inoltre, ha un rapporto speciale con i derby. Il difensore esordì nel 2019 con gli Hearts contro l'Aberdeen ma la sua prima rete in carriera (l'unica prima di quella in Bologna-Genoa) arrivò nel derby di Edimburgo. L'ultimo è stato pieno di emozioni ma quel 2-1 contro l'Hibernian del 22-09-2019 portò la firma decisiva e proprio (curiosamente) a distanza di due anni arriva la seconda gioia personale per Hickey. Peccato, solo per lui, che il Bologna non sia riuscito a vincere.

Mihajlovic crede nei giovani forti come Hickey

Il club emiliano era riuscito a accaparrarsi le prestazioni di Hickey soffiandolo al Celtic e al Bayern Monaco che avevano messo gli occhi su di lui. Mihajlovic, d'altronde è risaputo, non ha problemi a lanciare i giovani se son bravi e nello scorso campionato fece esordire lo scozzese perché Dijks era infortunato. Indovinate un po'? Si trattava del derby emiliano col Parma vinto 4-1 dal Bologna alla prima di campionato dello scorso anno.

Hickey da quella partita ha accumulato una discreta esperienza in Serie A. Certo contro l'Inter lo scozzese è stato tra i meno positivi ma nella gara col Genoa si è riscattato alla grande: primo centro in Italia e per poco quasi doppietta (se non fosse stato per super Sirigu). Non sarà stato un derby Bologna-Genoa ma, di certo, un giorno da ricordare per Hickey. Anche perché lo scozzese è il primo scozzese a segnare in Serie A dai tempi di Joe Jordan nel 1986.