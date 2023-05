La tradizione continua: a Fermo il Premio Cesarini 2023

Il prestigioso evento in memoria dell’ex Juve Renato Cesarini (nato nelle Marche e creatore della ‘zona Cesarini’) celebra ogni anno i calciatori che hanno realizzato il Goal Last Minute del Campionato di Calcio di Serie A, Serie B e Lega Pro 2022/23. Il Premio vedrà a Fermo la presenza di importanti volti del panorama calcistico nazionale. A partire dalle 16,00 di lunedì 5 giugno al Teatro Dell’Aquila di Fermo va in scena un Talk-Show a sfondo sportivo. Tra i moderatori della tavola rotonda Guido Vaciago (Direttore Tuttosport), Luca Marchetti e Paolo Assogna (Sky Sport).

Previsti collegamenti con importanti trasmissioni televisive fra cui Casa Italia (Rai Italia). La serata proseguirà con la cena di gala in programma alle ore 20,30 presso il Salone delle Feste dell’Hotel Astoria di Fermo. Qui i calciatori autori del gol più in extremis della serie A, B e Lega Pro riceveranno il riconoscimento del Cesarini (Scultura appositamente creata per l’Evento).

Tra i premiati nella cerimonia 2022 tenutasi a Morrovalle (Macerata), oltre ad Andrea Petagna del Napoli per la Serie A e a Filippo Ranocchia del Vicenza per la B, il presidente della Lazio Claudio Lotito. E poi il n.1 del calcio di serie B Mauro Balata, Piero Chiambretti (volto televisivo ed ex conduttore TikiTaka), Marco Tardelli, Jacopo Volpi (Rai), Zdenek Zeman (allenatore), Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli, Eraldo Pecci, José Altafini, Emanuele De Lieto (ex dirigente Cosenza Calcio), Michele Padovano (ex Juventus), Attilio Tesser (allenatore Modena), Flavio Tonetto (manager sportivo), Beppe Cormio (direttore generale Lube Civitanova Volley, ex direttore marketing Siena Calcio) e Daniele Bartocci (miglior giornalista under 35). Premiato nel 2021 Gabriele Gravina (foto).