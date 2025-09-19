In una lunga intervista a Il Messaggero, il calciatore dell'Al-Duhail si è lasciato andare a dure critiche contro il suo ex club ma anche ad emozioni e sensazioni in vista del derby tra biancocelesti e giallorossi

Alessia Bartiromo 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 12:58)

Forse qualche sassolino nella scarpa dopo l'addio alla Lazio Luis Alberto lo doveva ancora tirar fuori, con un addio in biancoceleste che è stato molto discusso e sentito. Non è solito a far clamore con le sue dichiarazioni, che spesso hanno portato a veri e propri casi da dover risolvere. In una lunga intervista a Il Messaggero, il calciatore dell'Al-Duhail si è lasciato andare a dure critiche contro il suo ex club ma anche ad emozioni e sensazioni in vista del derby tra biancocelesti e giallorossi di domenica che gli rievoca sensazioni sempre intense e, probabilmente, indimenticabili.

Le critiche di Luis Alberto alla Lazio e alle scelte della società — Nella lunga intervista a Il Messaggero, Luis Alberto non le manda a dire, iniziando dalle dure critiche alla Lazio e alla sua società, rea di aver commesso negli scorsi anni numerosi errori molto gravi. "Con gli addii di Inzaghi, Tare e Sarri si era capito che il club non sarebbe andato lontano, sono errori clamorosi. Sono entrate in società persone troppo incompetenti e sarà sempre peggio, inutile girarci intorno. Per fortuna ora è tornato Sarri, un allenatore che ne capisce molto di calcio e non ha peli sulla lingua, raccontando sempre la verità. In passato abbiamo avuto delle discussioni perché abbiamo un carattere simile ma lo apprezzo tanto. Spero sarà seguito dalle altre pedine dello staff, altrimenti la situazione resterà molto complessa", dichiara l'ex laziale.

Le emozioni in vista del derby e un augurio speciale — Impossibile non pensare anche al derby tra Lazio e Roma in programma domenica, con le emozioni che questa sfida importante e molto sentita in città portava con sé: "I tifosi nella settimana del derby cambiano persino volto ed espressione, le curve organizzano scenografie incredibili e i supporter della Lazio sono davvero speciali, per loro la squadra viene prima di tutto. Spero domenica che i biancocelesti possano vincere, magari con un bel goal di Cataldi, mi farebbe piacere. Contro Gasperini sarà dura ma magari la spunteranno. Spero non ci siano scontri, ucciderebbe il calcio e i valori dello sport", conclude Luis Aberto.