Milito-Palacio-Bresh: la storia del grifone sui grandi schermi

Per tutti i tifosi rossoblù, per tutti i liguri e per tutti gli appassionati del calcio passato, sui grandi schermi, fino al 4 febbraio, sarà possibile visionare il documentario “Genoa comunque e ovunque”Il regista Francesco Raganato ha voluto portare al cinema la parabola della squadra che da poco ha festeggiato i 130 anni dalla sua fondazione. Da un idea di Mattia Mor, questo docufilm mette in scena il legame indissolubile tra il grifone e i propri sostenitori, racchiudendo in 85 minuti la vera essenza dell’uomo genovese. Nelle sale dal 29 gennaio, la pellicola ha riscosso già un grande successo, posizionandosi al nono posto in Box Office. Dal mare allo stadio passando per i vicoli del centro storico genovese. Dalle coreografiche alle luci di un Ferraris sempre e comunque gremito. L’emozione, la tradizione e la fedeltà di una tifoseria, la più longeva d’Italia.