De Bruyne in città, la ciliegina sulla torta tricolore

L'approdo di Kevin De Bruyne, da ieri in città, già sommerso dalla gioia dei tifosi napoletani, è il sigillo alle rinnovate ambizioni della coppia De Laurentiis - Conte: non solo voler far bene in Italia, magari ripetersi, ma soprattutto fare bene in Europa. Il Napoli non è mai andato oltre ai quarti di finale di Champions League, quando, nel 2022/23, sono usciti in malo modo dal doppio confronto contro il Milan. Degna di cronaca, la semifinale in Europa League nel 2014/15. Certo, l'arrivo di De Bruyne non è casuale: non viene per svernare, bensì per rimanere e - naturalmente - cercare di vincere.