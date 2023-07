Nick Pirlo protagonista su YouTube: la challenge dei 100 tiri

Nonostante una militanza nelle giovanili della Juventus, il cammino sportivo di Nick ha preso una piega insolita. Il classe 2003 ha scelto, comunicandolo qualche anno fa sul suo profilo Instagram, di dar vita ad un brand di moda che metta insieme streetwear e calcio, le due grandi passioni di Pirlo Jr. “Lasciando” il calcio professionistico, ha scelto solo di indossare gli scarpini per beneficenza. Infatti è iscritto nella formazione New Dreams, squadra che collabora con l’ente benefico “Marco Simoncelli Fondazione”. Il suo nuovo brand di vestiti si chiama “Ventidue”, con un chiaro riferimento allo storico numero 21 di suo papà. Qualche giorno fa, Nick è comparso sui grandi schermi di YouTube, partecipando ad una challenge calcistica nel canale del creator Zw Jackson. Dopo aver affrontato mesi fa la challenge dei 100 tiri, questa volta ha sfidato un altro creator in 1 vs 1. Scopo della sfida? Cinquanta tiri a testa, chi ne insacca di più, vince!