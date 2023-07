Salmo in concerto a Cagliari, con la maglia di Pavoletti!

La tappa di Cagliari è stata la seconda del suo tour estivo dopo la data di Ferrara del 28 giugno. Tanti ancore le tappe di Salmo, con il tour che terminerà il dieci settembre a Firenze. Quella di ieri però, per Salmo, nativo di Olbia, ha avuto sicurante un importanza non indifferente. E davanti la sua gente ha tirato fuori il meglio di sè. È stata un’annata speciale per la città di Cagliari, anche a livello sportivo, con la vittoria dei play off e il ritorno in serie maggiore e allora Salmo ha scelto di omaggiare la squadra di Ranieri. Sul palco, con addosso la maglietta del mattatore del match. La numero trenta, di Leonardo Pavoletti. Pavo-loso.