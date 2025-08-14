Il Como si prepara all'esordio di sabato 16 Agosto alle ore 18:30 contro il Sudtirol.

Giammarco Probo 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 15:52)

Manca sempre meno all'esordio del Como di Cesc Fabregasin Coppa Italia. La squadra lombarda esordirà sabato 16 agosto alle ore 18:30 contro il Sudtirol, match valido per i trentaduesimi di finale in cui potrebbe anche esordire il nuovo arrivato Alvaro Morata. In conferenza stampa, Cesc Fàbregas ha presentato il match, parlando anche della possibilità di schierare il suo connazionale.

Sul possibile impiego di Morata — Nonostante il Como abbia condotto una campagna acquisti molto profonda, arricchendo notevolmente la rosa, è Morata il nome che più di tutti prende la scena. Sull'ex calciatore del Milan, Fàbregas ha detto: "Tutti sono disponibili, ma devo parlare con Alvaro, abbiamo un piano, lui prima si è allenato con il Galatasaray e poi non tanto, ha fatto le sue cose ma a casa. Di lui non te lo posso dire, Kuhn non è disponibile un'altra volta, per il resto tutti sono a disposizione. Alvaro lo devo gestire questa sera e domani".

Poi, sul rapporto con l'attaccante, il tecnico del Como ha risposto: "Non è mio amico. Quando è uscito dal Chelsea non l'ho più sentito, solo dei complimenti. Anche se fosse mio amico, oggi non lo è. Abbiamo una grande relazione, abbiamo condiviso due anni al Chelsea e in Nazionale, è un ragazzo incredibile e con un grande cuore. Grande umiltà e senso del lavoro, porterà tanto ai ragazzi. Non sono preoccupato della nostra relazione, lui vuole fare bene, tanto merito per quello che ha fatto. Ha lasciato più del 60% dello stipendio là, e questo dice tanto. Mi dice tanto della sua mentalità, di quello che farà. Non mi ha promesso quanti gol farà ma tantissimo lavoro e positività. Segnale per me e i ragazzi".

La crescita di Nico Paz — Nico Paz è il calciatore che più ha sorpreso lo scorso anno, non solo nel Como ma in tutta la Serie A. Con il suo talento luminoso, personalità e leadership è riuscito a tenere tutto l'anno la squadra lombarda fuori dalla zona che scotta. Su di lui ci sono grandi aspettative quest'anno. Su di lui Fabregas ha detto: "Deve fare la differenza nell'ultima fase. So che voi vedete il giocatore ogni settimana, si vede il talento, ma il mio lavoro è di educare i ragazzi giorno dopo giorno. Lo step è più lento, lui è umile e capisce velocemente, fa domande, quindi non c'è problema con Nico. Si deve adattare a tutto, soprattutto oggi nel calcio moderno. Domani deve essere pronto, sempre".

