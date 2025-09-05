Alessio Zerbin è appena arrivato dal Napoli ed è già una pedina fondamentale nello scacchiere di Davide Nicola: le sue parole in conferenza stampa

Giammarco Probo 5 settembre - 17:23

Dopo la promozione raggiunta ai playoff, la Cremonese non è rimasta assolutamente a guardare. Anzi, si è mossa subito in ottica mercato. È stata un estate bollente e calda in casa grigiorossa, accogliendo ben 16 giocatori per il massimo campionato italiano. Tra questi tantissimi innesti c'è quello di Alessio Zerbin, arrivato alla corte di Davide Nicola dal Napoli. L'esterno classe 99' si è dimostrato subito una pedina fondamentale.

Le parole di Alessio Zerbin sul suo arrivo alla Cremonese — Alessio Zerbin è arrivato alla Cremonese nella sessione estiva di calciomercato appena chiusa per trovare spazio, minutaggio e soprattutto continuità. Lo stesso giocatore classe 99' ha spiegato in conferenza stampa la scelta di accasarsi nel club grigiorosso: "Il mio arrivo a Cremona è legato molto alla scelta dell’allenatore. Conoscevo bene il mister e sapevo che con lui avrei potuto esprimermi al meglio”.

L'obiettivo per la Cremonese deve essere chiaramente la salvezza. Sicuramente non semplice, ma l'avvio è incoraggiante e lascia ben sperare: "Dobbiamo raggiungere il prima possibile i punti che ci garantiscono la salvezza. Siamo fortunati ad avere un pubblico così caloroso. La loro presenza ci dà una carica in più e spinge a fare il massimo in campo. La società ci crede e lo dimostra la rosa competitiva che è stata allestita".

La ciliegina sulla torta, poi, è sicuramente Jamie Vardy, uno degli attaccanti più iconici degli ultimi anni di Premier League. Un calciatore che, chiaramente, non può lasciare indifferenti neanche gli stessi compagni: "Giocare con lui è un sogno incredibile, tutti sappiamo cosa rappresenti per il calcio moderno. Si è presentato con grande umiltà ed è un esempio per tutti noi".