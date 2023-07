Frosinone, Di Francesco: “Contento di quanto visto finora, ma serve completare la rosa”

Al termine dell'amichevole vinta ieri 10-0 dal Frosinone contro l'Equipe Lazio, Eusebio Di Francesco, mister dei ciociari, ha parlato ai canali ufficiali della società. “Devo dire che a Fiuggi siamo stati veramente bene - spiega -, sia nell’hotel che nella struttura che ci ha permesso di lavorare in maniera adeguata e tranquilla. E’ stato bello avere i nostri tifosi nei test-match, sono sempre venuti in tanti. Molti mi hanno fatto conoscere la realtà di Frosinone ed anche l’entusiasmo che c’è in città nei confronti di questa squadra che è ancora in costruzione. Abbiamo svolto ottimi allenamenti con un ottimo gruppo, i ragazzi si sono messi a completa disposizione, hanno lavorato sicuramente dal punto di vista tecnico ed anche tantissimo sotto il profilo atletico. Sono molto contento di quello che ho visto fino adesso”.