Giroud e una magia di Leao: i rossoneri espugnano l’Olimpico

Un bel Milan per circa settanta minuti doma la Roma sul piano del gioco, va sopra di due reti, ne sfiora un altro, poi rimane in dieci per l’espulsione di Tomori e soffre solamente nei minuti finali, quando Spinazzola riapre la gara. Ma nonostante il solito show di Mourinho (che non parlerà nel dopo gara), il Milan si dimostra più squadra e porta a casa tre punti pesantissimi per la classifica ma soprattutto per il morale. Ed è un bel primo settembre, perché oltre la terza vittoria in campionato, c’è da segnalare anche l’arrivo dalla Fiorentina di Jovic, che sarà il vice Giroud. Il giocatore serbo potrebbe essere importante nello scacchiere di Pioli e sicuramente troverà spazio quando le partite saranno ravvicinate fra campionato e Champions League, dove il Milan è in un girone di ferro ma siamo sicuri venderà cara la pelle.